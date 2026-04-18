Minivacanță de 1 Mai. Câte zile libere mai sunt în acest an

1 Mai vine în acest cu un weekend prelungit, fiindcă Ziua Muncii pică vinerea. Angajații din România au 17 zile libere legale în total, în 2026, dintre care 12 au picat sau pică în timpul săptămânii.

Câte zile libere au angajații de 1 Mai

Anul acesta, 1 Mai cade într-o zi de vineri, astfel că angajații beneficiază de un weekend prelungit de trei zile, care va include ziua liberă legală și zilele de sâmbătă și duminică, scrie Mediafax. Pentru elevi, 1 Mai se suprapune peste perioada de cursuri din ultimul modul, așa că nu aduce o vacanță propriu-zisă. Aceștia vor avea liber doar vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai.

Următoarea minivacanță din 2026

O altă perioadă liberă apare la începutul lunii iunie, când două sărbători importante coincid. Ziua Copilului, pe 1 iunie, se suprapune cu a doua zi de Rusalii. Acestea pică într-o zi de luni, ceea ce înseamnă un nou weekend prelungit de trei zile, împreună cu zilele de sâmbătă și duminică. În a doua parte a anului, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august, cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că nu aduce o zi liberă suplimentară pentru majoritatea angajaților.

Ce zile libere au mai rămas în acest an

1 mai, Ziua Muncii (vineri)

31 mai, Rusaliile (duminică)

1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului (luni)

15 august, Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie, Sfântul Andrei (luni)

1 decembrie, Ziua Națională a României (marți)

25 decembrie, prima zi de Crăciun (vineri)

26 decembrie, a doua zi de Crăciun (sâmbătă)

