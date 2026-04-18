Prognoza meteo pentru următoarea lună. Ce spun meteorologii

Agenția Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarea lună. Meteorologii anunță că vremea va fi, în mare parte, normală pentru această perioadă.

Săptămâna 20.04 – 27.04

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice

Prognoza meteo pentru săptămâna 27.04 – 04.05

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile estice și vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05 – 11.05

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor. Este posibil să fie ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul teritoriului. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05 – 18.05

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordvestice. Asta în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Citește și: Prădător sexual la catedră, la liceul din Scornicești?







