Jumătate dintre britanici vor să se întoarcă în UE, la 10 ani de la Brexit

La un deceniu după ce referendumul din 2016 a schimbat cursul istoriei, Marea Britanie pare să sufere de un „Remorse-exit” acut. Un studiu masiv realizat de Best for Britain arată că majoritatea alegătorilor britanici favorizează acum reîntoarcerea în blocul comunitar, punând presiune uriașă pe guvernul laburist, care preferă încă să evite subiectul.

Sondajul arată că 53% din totalul alegătorilor britanici susțin acum revenirea completă în Uniunea Europeană. Când vine vorba de electoratul partidelor de stânga sau progresiste, cifrele sunt de-a dreptul radicale: 83% dintre susținătorii Laburiștilor, 84% dintre Liberal-Democrați și 82% dintre Verzi vor din nou pașaport european, conform ziare.com.

Mai mult, chiar și în tabăra conservatoare există regrete: patru din zece susținători ai Partidului Conservator și unul din cinci alegători ai partidului Reform UK (pro-Brexit) susțin acum reîntoarcerea în Uniune.

Experții avertizează că premierul laburist riscă să piardă sprijinul electoratului fidel dacă menține o abordare prea discretă față de Bruxelles. În timp ce guvernul actual încearcă o aliniere sectorială, experții spun că Marea Britanie a ajuns într-o situație „inconfortabilă” administrativ: trebuie să respecte regulile UE pentru a face comerț, dar nu mai are niciun cuvânt de spus la masa negocierilor.

„Abordarea discretă a Partidului Laburist înseamnă că acesta riscă acum să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști și în circumscripțiile de tip zid roșu”, au avertizat experții de la Best for Britain.

De altfel, renumitul expert în sondaje John Curtice a criticat dur „strategia tăcerii” a Laburiștilor, subliniind că partidul pierde acum un alegător din patru în favoarea liberal-democraților și verzilor tocmai din cauza ezitării pe tema Brexit.

Dincolo de politică, cifrele economice nu mai pot fi ignorate. Anand Menon, directorul „UK in a Changing Europe”, subliniază contradicția din inima guvernului: nu poți recunoaște că Brexitul a distrus economia, dar să oferi în schimb doar soluții timide.

„Din punct de vedere economic, nu cred că este sustenabil ca un cancelar să spună că Brexitul a costat economia 8% din PIB, iar resetarea propusă acum să aducă o creștere de doar 1%”, a declarat Anand Menon.

Fostul lider laburist Neil Kinnock, acum în vârstă de 84 de ani, a concluzionat cu amărăciune că Brexitul a provocat daune enorme și că, deși el s-ar putea să nu mai apuce ziua respectivă,

Regatul Unit va face într-o zi campanie oficială pentru reintegrare. Până atunci însă, Londra rămâne blocată între regretele populației și birocrația sufocantă a unui „divorț” care pare să fi lăsat ambele părți nemulțumite.

