Proiectele cu fotovoltaice, vândute pe OLX ca la piață

Poiectele cu fotovoltaice au ajuns să se vândă pe OLX exact ca la piață. Multe firme, după ce obțin avizele de la ANRE și de la operatorii de rețea, nu mai dezvoltă proiectele, ci le scot la vânzare pe internet. Situația a fost semnalată și de președintele Autorității Naționale de Reglementare, George Niculescu, scrie Hotnews.



Premierul Ilie Bolojan a acuzat în mai multe rânduri că firmele serioase care doresc să investească în producția de energie electrică sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”, care obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă. Acum, astfel de proiecte au ajuns să fie scoase la vânzare pe internet, iar HotNews a analizat mai multe astfel de „oferte” de pe OLX.

Proiectele cu fotovoltaice – „250.000 de euro, negociabil”

De exemplu, un proiect de 2,8 MW cu stocare „ready to build” se vinde în comuna Mărașu, din județul Brăila, cu 140.000 de euro, negociabil:

„Într-o zonă cu radiație solară excelentă. Proiectul este pregătit pentru începerea imediată a lucrărilor de construcție. Sistem de Stocare (BESS): Capacitate de stocare pentru 4 ore, optimizând livrarea energiei în rețea. Suprafață Teren: 3.3 Hectare. Toate avizele și autorizațiile necesare au fost obținute. Regim Teren: Concesiune pe o durată de 49 de ani, cu clauză specifică de posibilitate de cumpărare”.

„Vând Proiect de parc fotovoltaic de 2,3 MW cu contract de finanțare cu fonduri nerambursabile semnat de Ministerul Energiei. Proiectul este realizat pe un teren de 2,5h si are toate avizele. ATR expirat. Această investiție în energie regenerabilă va contribui la tranziția către un viitor mai verde și sustenabil. Preț 250.000 de euro, negociabil”, arată un alt anunț postat de Sorin.

