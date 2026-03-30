Crioablația – tratamentul modern al nodulilor mamari, disponibil acum în Oltenia

Interviu cu Georgiana Camen, medic primar radiologie și imagistică medicală, competență senologie imagistică

În ultimii ani, imagistica sânului a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în Oltenia, oferind pacientelor acces la tehnici moderne de diagnostic și tratament minim invaziv. Despre aceste progrese și despre crioablație, una dintre cele mai noi proceduri inovatoare din România, am discutat cu medicul radiolog Georgiana Camen.

Potrivit declarațiilor medicului senolog Georgiana Camen:

“Dezvoltarea semnificativă a acestui domeniu a debutat în jurul anului 2013, odată cu efectuarea primelor biopsii mamare sub ghidaj ecografic și apariția din 2014 a primului mamograf digital în Oltenia. Ulterior, în colaborare cu managementul serviciilor medicale din domeniul imagisticii senologice, am dezvoltat treptat majoritatea tehnicilor imagistice folosite în diagnosticul patologiei mamare – ecografia, mamografia, iar în ultimii ani ne-am concentrat pe proceduri minim invazive.”

De la biopsie la tratament fără operație. Ce înseamnă aceste proceduri minim invazive?

Dr. Georgiana Camen explică:

“Aceste tehnici ne permit să diagnosticăm și chiar să tratăm leziuni mamare fără intervenții chirurgicale clasice. Anul trecut am reușit să implementăm procedura pentru biopsia asistată de vacuum, permițând diagnosticarea leziunilor foarte mici, cele mai frecvente fiind microcalcificările.”

În acest moment, în cadrul Centrului de Sân Toma si Spitalul Sfântul Nectarie, realizăm majoritatea tipurilor de manevre minim invazive atât pentru diagnosticul patologiei mamare, dar și ca tratament minim invaziv.

Crioablația tumorilor mamare – o premieră pentru România

Crioablația este o procedură modernă, introdusă în Oltenia în 2024. Este singurul loc din România unde se realizează în mod curent. “Practic, înghețăm nodulul mamar cu ajutorul unui ac special introdus sub ghidaj ecografic.

Procedura se face cu anestezie locală, este rapidă și foarte bine tolerată. În timp, nodulul se reduce sau chiar dispare. Este indicată în special pentru leziuni benigne, frecvente la femeile tinere, dar si adolescente”, explică Georgiana Camen.

Evaluarea corectă salvează vieți

Dr. Georgiana Camen spune că:” Totul depinde de vârstă. Sub 40 de ani recomandăm ecografia mamară ca primă investigație. După 40 de ani, mamografia devine esențială. În anumite cazuri folosim mamografia cu substanță de contrast sau rezonanța magnetică. Avem aparatură modernă care ne permite să detectăm leziuni foarte mici și să intervenim precoce.”

Proceduri rapide, fără internare

Biopsia asistată de vacuum (VAB – Vacuum-Assisted Biopsy) constituie o metodă modernă, minim invazivă, utilizată în diagnosticul leziunilor mamare, care permite obținerea de multiple fragmente tisulare prin intermediul unui sistem de aspirație controlată, realizată sub ghidaj imagistic (ecografic sau stereotactic). Biopsia asistată vacuum durează aproximativ 20 de minute. Pacienta rămâne sub observația doctorului câteva ore și apoi pleacă acasă.

Biopsia mamară asistată de vacuum este o procedură sigură, cu profil favorabil de risc-beneficiu. Majoritatea complicațiilor sunt minore și autolimitate, iar complicațiile severe sunt rare. Alegerea cazurilor bine selecționate și respectarea tehnicii reduc semnificativ riscurile.

Tehnologia face diferența

Dr. Georgiana Camen spune că tehnologia este esențială.

“Am trecut de la mamografia analogică la sisteme digitale 3D, inclusiv mamografia cu substanță de contrast, care oferă o acuratețe diagnostică superioară și posibilități avansate de procesare și arhivare a imaginilor. De asemenea, o rezoluție bună a ecografului este esențială pentru un diagnostic precis, permțând vizualizarea detaliată a structurilor anatomice, dar și a caracteristicilor tumorilor mamare. Fără această aparatură modernă, performanța în imagistica sânului nu ar fi posibilă”.

Prevenția este cea mai importantă

Medicul recomandă femeilor să nu amâne controalele, precizând că vârsta de începere a evaluării sânului diferă în funcție de tipul investigației (screening sau diagnostic) și de riscul individual, conform ghidurilor europene. Totodată, un stil de viață sănătos – alimentația corectă, evitarea fumatului și monitorizarea regulată a sănătății – joacă un rol esențial în prevenție.

Crioablația și tehnicile moderne de imagistică senologică aduc medicina mai aproape de pacient, oferind soluții rapide, sigure și fără bisturiu. În Craiova, aceste proceduri sunt deja o realitate, de care beneficiază tot mai multe femei.