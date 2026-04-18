Sute de mii de ucraineni, în beznă. Rușii au bombardat o centrală electrică

Sute de mii de ucraineni au rămas astăzi în beznă, după un atac rusesc asupra unei centrale din regiunea Cernihiv. Este vorba despre aproximativ 380.000 de consumatori care au rămas fără electricitate, transmite MEDIAFAX.

O centrală electrică din regiunea Cernihiv, Ucraina, a fost avariată în urma unui atac rusesc. Aproximativ 380.000 de consumatori au rămas fără electricitate în dimineața zilei de sâmbătă, 18 aprilie. Potrivit Ukrinform, informația a fost transmisă de compania furnizoare de electricitate, Chernihivoblenergo, pe pagina lor oficială de Telegram.

Centrala avariată este una foarte importantă

Comunicatul arată că incidentul a avut loc în jurul orei 04:00, când o centrală electrică considerată critică, aflată în districtul Nijin, a fost lovită în timpul atacului.

În urma avarierii, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe orașe și districte din regiune, inclusiv Cernihiv, Pryluky, Nijin și Slavutych. „La ora 04:00, o centrală electrică critică din districtul Nijin a fost avariată în atacul inamic. Drept urmare, 380.000 de consumatori din Cernihiv, Pryluky, Nijin, Slavutych, precum și din districtele Cernihiv, Nijin și Pryluky, au rămas fără curent electric”, anunță compania.

Echipele de intervenție lucrează în prezent pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în zonele afectate. Incidentul vine la o zi după un alt atac, în urma căruia o centrală termică din Cernihiv și-a suspendat activitatea.

Citește și: Se pregătește o nouă zi liberă, la nivel național. Când ar putea fi