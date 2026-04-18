Atenție dacă plecați cu mașina în Grecia! Reguli stricte pentru trusa de prim ajutor

Atenție, șoferi! Dacă intenționați să plecați cu mașina în Grecia, trebuie să știți că această țară impune, din 18 iunie, reguli mult mai stricte cu privire la trusa de prim ajutor.

Noile cerințe se aplică tuturor participanților la trafic, inclusiv turiștilor străini care tranzitează sau vizitează statul elen cu autoturismul personal, scrie dariknews.bg.

Măsura a fost adoptată prin Directiva D30/45652/2026, emisă de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, la inițiativa viceministrului Konstantinos Kiranakis. Aceasta vizează creșterea nivelului de siguranță rutieră și a capacității de acordare a primului ajutor în situații de urgență.

Standarde obligatorii pentru trusa de prim ajutor

Potrivit noilor reglementări, trusa medicală trebuie să respecte standardul DIN 13164/2022 sau o certificare ISO internațională echivalentă. Fiecare element inclus trebuie să fie marcat CE și să respecte Regulamentul european MDR 2017/745 privind dispozitivele medicale. Astfel, se garantează sterilitatea, siguranța și eficiența produselor, chiar și în condiții de temperaturi extreme.

Citește și: VIDEO E iarnă în toată regula pe Transalpina. Se deszăpezește intens între Rânca şi Obârşia Lotrului







