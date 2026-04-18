Bărbat din Arad, reținut pentru furt în Craiova

Un bărbat din Arad, comuna Felnac, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de furt calificat.

Pe 10 februarie 2026, un bărbat de 46 de ani din Craiova a sesizat autoritățile că, în cursul serii, o persoană necunoscută i-ar fi sustras telefonul mobil dintr-o societate comercială aflată într-un centru comercial din municipiu. Prejudiciul a fost estimat la 1.000 de lei.

Reținut de poliție

În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au reușit identificarea suspectului, un bărbat din județul Arad. Acesta a fost adus la audieri. Pe baza probelor administrate, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Ulterior, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Urmează ca autoritățile să dispună măsurile legale care se impun.

