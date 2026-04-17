Rezoluție a conducerii USR: Apel la responsabilitate adresat PSD

Biroul Național al USR a adoptat, vineri, o rezoluție politică prin care lansează un apel public la responsabilitate adresat PSD, în contextul deliberărilor privind retragerea social-democraților de la guvernare.

‘USR cere PSD să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă. USR face apel la PSD să-și evalueze deciziile prin prisma efectelor asupra cetățenilor. Avertizează că o criză politică declanșată acum ar lovi direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil.

Ar destabiliza România pe termen mediu și lung, punând în pericol dezvoltarea țării. USR reamintește PSD că este coautor al reformelor inițiate de Guvern care au început să-și arate efectele pozitive pentru economie. Măsurile nepopulare, dar absolut necesare, care s-au luat în ultimele luni fac parte din programul de guvernare agreat de toate cele patru formațiuni politice din actuala coaliție’, se arată într-un comunicat al USR transmis, vineri, conform Agerpres.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar“

Potrivit rezoluției adoptate, „reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor“,

Documentul USR prezintă consecințele economice ale instabilității politice pe care ieșirea PSD de la guvernare le va genera: zece miliarde de euro pierduți din PNRR, (…) fonduri destinate spitalelor, școlilor și infrastructurii; deprecierea leului pentru că instabilitatea politică alungă investitorii; scumpiri în lanț; creșterea ratelor la bănci; pierderea locurilor de muncă.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român“

USR confirmă susținerea ‘direcției reformiste’.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității“, se arată în finalul rezoluției.

Biroul Național a reiterat decizia anterioară a Comitetului Politic, și anume dacă PSD va vota, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și va provoca instabilitate politică, USR nu va mai susține refacerea unei majorități alături de PSD.

