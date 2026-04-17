Anchetă a poliţiei după ce președintele Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea

După ce o persoană a anunțat o strângere de fonduri pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan, polițiștii din Timiș au deschis vineri o anchetă. Potrivit unor surse, individul s-ar afla în străinătate, în Germania.

Mesajul respectiv a fost publicat pe contul de Facebook al persoanei respective. Potrivit capturii de ecran publicată de Pagina de Timiş, se preciza că „fiecare leu contează”, conform antena3.ro

În comentarii, unii utilizatori ar fi întrebat unde pot dona bani. Polițiștii din Timiș s-au autosesizat în acest caz.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Potrivit surselor, individul s-ar afla în Germania. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să dea de urma bărbatului pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Citeşte şi: Bolojan, despre risipa din companiile de stat: „După ce am deschis cămara statului am găsit șobolani care rod proviziile din cămară”