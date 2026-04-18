Se pregătește o nouă zi liberă, la nivel național. Când ar putea fi

O nouă zi liberă, la nivel național, este pe cale să fie declarată. Este vorba despre ziua de 10 Mai, desemnată din 2021, prin lege, Ziua Independenței Naționale. Aceasta ar urma să fie declarată și zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform unui proiect, scrie Profit.ro. Astfel, românii ar avea anual 18 zile nelucrătoare legale.



Cum poate fi stabilită o zi liberă, la nivel național

Codul Muncii stabilește faptul că zile în care nu se lucrează pot fi numai zilele de sărbatoare legală, cum ar fi: aniversarea unui eveniment istoric național, o sarbatoare religioasă sau zile cu o semnificație deosebită celebrate în mai multe țări. Inițiatorii propunerii arată că ziua de 10 Mai se încadrează în noțiunea de sărbatoare legală, atât în sens juridic, cât și în sens comun, semantic, fiind o aniversare a unui eveniment istoric național de o importanță desosebita pentru România, sarbatorită în fiecare an în temeiul unui act normativ în vigoare, respectiv a Legii nr. 189/2021 privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României.





Citește și: Minivacanță de 1 Mai. Câte zile libere mai sunt în acest an







