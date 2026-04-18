Diana Buzoianu, după controlul la Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării: Suntem într-o situaţie la marginea dezastrului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis astăzi concluziile controlului efectuat de Corpul de Control la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. În linii mari, aceasta a spus că situația este aproape de dezastru și că s-au pierdut multe fonduri europene.

Diana Buzoianu trimite raportul la DNA

Diana Buzoianu a declarat că raportul va fi trimis Agenţiei Naţionale de Integritate, întrucât există semne de conflict de interese, dar şi către DNA. „Practic, suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”, a declarat Diana Buzoianu la începutul conferinței de presă. Ministra Mediului a explicat că „instrumente legitime” care ar fi trebuit să asigure ordine și respectarea legii au fost deturnate și folosite în alte scopuri, inclusiv pentru exercitarea de presiuni și pentru avantaje ale unor grupuri de interese.

Fonduri europene, pe apa sâmbetei

De asemenea, Diana Buzoianu a declarat că mai multe fonduri europene au fost pierdute sau proiecte importante au fost blocate ori afectate. „Fondurile europene au fost pierdute, sau, mai concret spus, o parte dintre proiecte au fost chiar sabotate”, afirmă ministra Mediului.

„Unul dintre lucrurile care au fost menționate și ocupă o mare parte din raportul Corpului de Control reprezintă reorganizarea care a fost făcută în administrația rezervației Deltei Dunării. În 2024 s-a creat această reorganizare în care domnul guvernator Bulete a reorganizat toată structura Deltei Dunării. Și s-a creat o direcție mamut în care sunt puse de la direcții de control până la direcții de avizare, până la direcții de regulament. Deci toate tipurile de activități pe care le-ar putea face Delta Dunării se regăsesc în această direcție mamut. Această direcție mamut ocupă în momentul de față undeva la aproximativ 50-60% din personalul din Delta Dunării. Cine conduce această direcție mamut, astăzi, pe hârtie, pe organigramă? Domnul Bulete”, a declarat Buzoianu.

