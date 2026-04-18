Parada mașinilor retro, la Craiova

Retromobil Club România organizează, la Craiova, Parada Primăverii, cu mașini retro.

Evenimentul va avea loc duminică, 19 aprilie, între orele 10.00 – 14.00, pe esplanada Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Vor fi expuse peste 25 de automobile retro, care cu siguranță vor trezi amintiri frumoase nostalgicilor. De asemenea, copiii vor putea să vadă diferențele majore dintre mașinile de altă dată și cele pe care ei le cunosc.

Intrarea este gratuită, iar pasionații de toate vârstele sunt așteptați să viziteze expoziția.

Parada mașinilor retro este un eveniment organizat în multe orașe din țară.

