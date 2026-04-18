Sărbători legale în 2027. Când vor avea românii liber

Dacă vreți să vă planificați încă de pe acum vacanțele pentru anul viitor, trebuie să fiți la curent cu zilele în care vor fi sărbători legale. Un aspe ct important este faptul că 1 Mai va pica în sâmbăta Paștelui. Asta înseamnă că ziua libera de 1 Mai se va comasa cu liberele de Paște.

Zilele libere în 2027

Zilele libere din anul viitor sunt următoarele:

– 1 ianuarie (vineri) – Anul Nou

– 2 ianuarie (sâmbătă) – Anul Nou

– 6 ianuarie (miercuri) – Boboteaza

– 7 ianuarie (joi) – Sfântul Ioan Botezătorul

– 24 ianuarie (duminică) – Ziua Unirii Principatelor Române

– 30 aprilie (vineri – Vinerea Mare

– 1 mai (sâmbătă) – Ziua Muncii

– 2 mai (duminică) – Paștele

– 3 mai (luni) – Paștele

– 1 iunie (marți) – Ziua Copilului

– 20 iunie (duminică) – Rusalii

– 21 iunie (luni) – Rusalii

– 15 august (duminică) – Adormirea Maicii Domnului

– 30 noiembrie (marți) – Sfântul Andrei

– 1 decembrie (miercuri) – Ziua Națională a României

– 25 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul

– 26 decembrie (duminică) – Crăciunul

