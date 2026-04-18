Sărbători legale în 2027. Când vor avea românii liber

De Anca POPA
Când vor fi sărbătorile legale în 2027
Dacă vreți să vă planificați încă de pe acum vacanțele pentru anul viitor, trebuie să fiți la curent cu zilele în care vor fi sărbători legale. Un aspe ct important este faptul că 1 Mai va pica în sâmbăta Paștelui. Asta înseamnă că ziua libera de 1 Mai se va comasa cu liberele de Paște.

Zilele libere în 2027

Zilele libere din anul viitor sunt următoarele:

– 1 ianuarie (vineri) – Anul Nou

2 ianuarie (sâmbătă) – Anul Nou

6 ianuarie (miercuri) – Boboteaza

7 ianuarie (joi) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (duminică) – Ziua Unirii Principatelor Române

30 aprilie (vineri Vinerea Mare

1 mai (sâmbătă) – Ziua Muncii

2 mai (duminică) – Paștele

3 mai (luni) – Paștele

1 iunie (marți) – Ziua Copilului

20 iunie (duminică) – Rusalii

21 iunie (luni) – Rusalii

15 august (duminică) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (marți) – Sfântul Andrei

1 decembrie (miercuri) – Ziua Națională a României

25 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul

26 decembrie (duminică) – Crăciunul

