Cum îngrijim cameliile

Printre cei mai spectaculoși arbuști, cameliile sunt plante veșnic verzi, cu frunze lucioase, care pot avea o creștere verticală sau răspândită, și flori albe, roz sau roșii spectaculoase.

Sunt impresionante în borduri de arbuști, potrivite și pentru cultivarea în ghivece pe care le poți ține pe terasă, balcon sau în casă. Iată tot ce trebuie să știi despre camelia, floarea care transformă orice casă într-un loc plin de culoare.

Ce este Camelia

Camellia este un gen care cuprinde aproximativ 250 de specii de arbuști și arbori veșnic verzi din Asia de Est, aparținând familiei ceaiului (Theaceae), remarcabil în special pentru câteva specii ornamentale cu flori.

Camellia comună (C. japonica) este bine cunoscută, în special pentru varietățile sale cultivate cu flori duble (cu multe petale), ale căror petale suprapuse variază ca culoare de la alb la roz și roșu, inclusiv variante pestrițe.

Cum se plantează

Cameliile sunt arbuști veșnic verzi, cu frunze lucioase, ușor de cultivat. Sunt ideali pentru ghivece. Florile lor decorative apar în nuanțe de alb, roz și roșu și înfloresc devreme în sezon, într-o perioadă în care puține alte plante sunt în floare.

Camelia este un arbust veșnic verde disponibil în mai multe dimensiuni. Există două grupe principale, care înfloresc în perioade diferite, așa că, atunci când alegi o varietate, ia în considerare momentul în care dorești să apară florile:

• Camellia sasanqua înfloresc toamna și iarna

• Camellia japonica și Camellia × williamsii înfloresc la sfârșitul iernii și începutul primăverii

Există și mai multe forme de flori (simple, semiduble, anemonă, bujor, trandafir, duble formale), astfel că poți alege forma preferată. Toate cameliile au flori spectaculoase.

Plantele sunt disponibile din toamnă până la sfârșitul primăverii. De obicei sunt vândute în ghivece de 3-4 litri, ca arbuști cu înălțimea de aproximativ 60–90 cm.

Când se plantează

Cel mai bine este să fie plantate toamna, când solul este încă cald, pentru ca rădăcinile să se stabilizeze înainte de venirea iernii.

Majoritatea soiurilor de camelii preferă semiumbra sau lumina filtrată, însă Camellia sasanqua tolerează și locurile mai însorite. Umbra densă poate reduce înflorirea, iar expunerea directă la soare poate decolora frunzele.

Lasă un spațiu de 3-5 metri între plante, deoarece la maturitate devin arbuști de dimensiuni medii spre mari.

Cameliile se dezvoltă bine în sol acid. Dacă poți cultiva rododendroni, atunci solul este potrivit și pentru camelii.

Pot fi cultivate și în ghivece, folosind un compost special pentru plante acidofile, fără turbă.

Cameliile sunt ușor de întreținut dacă sunt plantate și stabilite corect.

O boală frecventă este putregaiul florilor de camelie, care afectează florile. Pentru prevenție, florile și frunzele căzute trebuie îndepărtate regulat de la baza plantei. Astfel se limitează dezvoltarea sporilor fungici și se menține planta sănătoasă. Aplicarea unui strat nou de mulci ajută atât la prevenirea bolii, cât și la protejarea rădăcinilor pe timpul iernii.

Îngrijire

Apă

La fel ca azaleele și rododendronii, cameliile nu tolerează solurile îmbibate cu apă. Drenajul bun este esențial

Udă plantele recent plantate până când se stabilizează (aproximativ primele 18 luni). Nu lăsa solul să se usuce vara, deoarece atunci se formează mugurii florali. Solul trebuie menținut umed. Verifică la circa 10 cm adâncime; dacă este uscat, udă bine.

Dacă locuiești într-o zonă cu apă dură, evită udarea frecventă cu apă de la robinet. Apa de ploaie este preferabilă.

Aplicarea unui strat gros de mulci, precum compost de grădină, ajută la menținerea umidității.

Fertilizarea

Plantele cultivate în ghivece pot fi fertilizate primăvara devreme cu îngrășământ pentru plante acidofile. Respectă instrucțiunile de pe ambalaj. Un îngrășământ organic cu eliberare lentă poate fi aplicat la începutul primăverii pentru a susține dezvoltarea plantei.

Fertilizarea excesivă sau târzie, la sfârșitul verii, poate duce la căderea mugurilor. Nu fertiliza camelii după sfârșitul lunii iulie.

Îndepărtarea florilor ofilite

Îndepărtează florile când încep să se ofilească pentru a menține aspectul curat al plantei. Nu influențează semnificativ înflorirea din anul următor.

Tăierile se fac după înflorire, de preferat la sfârșitul iernii sau începutul primăverii.

Protecția pe timp de iarnă

Camellia sasanqua cultivată în ghiveci necesită protecție iarna în majoritatea regiunilor. În zonele mai reci, și Camellia japonica poate avea nevoie de protecție.

Mută ghivecele într-un loc adăpostit, lângă casă sau într-un colț protejat. Poți înveli plantele cu material textil biodegradabil special pentru protecție împotriva înghețului sau le poți muta într-o seră rece ori verandă neîncălzită în perioadele cu temperaturi scăzute.

