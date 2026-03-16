Jurnalistul Tucker Carlson, anchetat de CIA după ce Donald Trump l-a exclus din mișcarea MAGA pentru că nu susține războiul din Iran

Tucker Carlson, unul dintre cei mai importanți jurnaliști americani care au promovat mișcarea MAGA asociată cu Donald Trump, susține că se confruntă cu potențiale acuzații penale în urma conversațiilor sale cu persoane din Iran, după ce agențiile guvernamentale americane „i-au citit mesajele“.

Fostul prezentator al Fox News a declarat că Agenția Centrală de Informații (CIA) pregătea „un raport privind infracțiunile” către Departamentul de Justiție (DOJ) pe baza faptului că „acționa ca agent al unei puteri străine” prin conversații cu persoane din Iran. Carlson a negat aceste presupuse afirmații, arată Newsweek.

Carlson nu a furnizat dovezi care să susțină afirmația conform căreia CIA și Departamentul de Justiție pregăteau rapoarte privind infracțiunile legate de conduita sa, iar publicația citată nu a putut verifica independent aceste afirmații, deși a contactat Departamentul de Justiție prin e-mail și CIA prin intermediul formularului de pe site-ul web pentru a comenta această știre.

Trump: „Tucker și-a pierdut calea”

Carlson a fost recent în centrul atenției, după ce a avut o ruptură cu președintele Donald Trump pe o serie de probleme. Trump l-a exclus public pe podcaster din mișcarea MAGA din cauza opoziției sale față de războiul din Iran.

„Tucker și-a pierdut calea”, a declarat Trump pentru ABC News. „Nu este MAGA”, a spus el.

Carlson l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru implicarea SUA în conflictul în curs dintre Israel și palestinieni.

