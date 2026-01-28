Cele mai vechi bijuterii de aur din lume, descoperite în Bulgaria

Cele mai vechi bijuterii din aur descoperite până în prezent, peste 3.000 de artefacte din aur datate între anii 4600 și 4300 î.Hr., au fost găsite într-o necropolă descoperită în orașul bulgar Varna.

Necropola din Varna a fost descoperită accidental, în toamna anului 1972, cu ocazia unor lucrări de construcții în orașul bulgar de pe coasta Mării Negre. După 20 de ani de explorări și săpături arheologice, au fost recuperate obiecte din aur din 62 dintre cele aproximativ 300 de morminte. Însă o treime dintre aceste obiecte provin dintr-un singur loc, Mormântul 43, în care a fost găsit și scheletul unui bărbat de peste 60 de ani care a murit în urmă cu aproape șase milenii.

Bărbatul, care conform arheologilor ar fi cunoscut meșteșugul prelucrării metalelor, a fost înmormântat împreună cu coliere, brățări, cercei și pandantive din aur cu mărgele, mici discuri de aur care erau odinioară atașate de hainele sale, un topor cu mâner învelit în aur și o teacă falică din aur.

În total, arheologii au găsit peste 6 kg de aur în cimitirul din Varna. Cu o vechime de până la 6.600 de ani, această comoară se mândrește cu cele mai vechi dovezi ale prelucrării aurului de către oameni din întreaga lume. O mică mărgea de aur descoperită în 2016 în situl Tell Yunat, un alt sit din sudul Bulgariei, ar putea fi mai veche cu un secol, dar această dată nu a fost confirmată.

Una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii

Arheologii încă nu sunt siguri de ce prelucrarea aurului a fost inventată în Balcani în urmă cu mai bine de șase milenii, în Epoca Bronzului (aproximativ 4500 – 3000 î.Hr.), deși ar putea fi legată de o serie de inovații în minerit, metalurgie și comerț pe distanțe lungi care au avut loc în această epocă, potrivit Muzeului de Arheologie din Varna, care găzduiește colecția de obiecte din aur.

„Necropola din Varna ilustrează stadiul incipient al apariției unei societăți segregate în clase, un prototip de structură socială și politică“, au scris reprezentanții Muzeului de Arheologie. „Ca atribute care desemnau statutul social al proprietarilor lor, obiectele din aur erau mai degrabă sacre și simbolice decât indicatori ai bogăției“.

Puținii oameni îngropați în necropola din Varna cu cantități extraordinare de aur, cum ar fi bărbatul din Mormântul 43, erau probabil liderii societății, potrivit muzeului, ceea ce face ca în regiunea Varna să fi existat, posibil, una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii.

