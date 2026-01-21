Un român a fost prins în Germania cu zeci de mii de euro în lenjeria intimă. Polițiștii au confiscat banii

Un român a fost prins pe autostrada A72 din Germania cu zeci de mii de euro ascunși în lenjeria intimă. Banii au fost confiscați, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili dacă este vorba despre spălare de bani sau proveniență ilegală.

Polițiștii de frontieră din Selb au descoperit o sumă impresionantă de bani asupra unui pasager, care nu a putut explica în mod coerent proveniența acestora, potrivit libertatea.ro.

Suma găsită asupra bărbatului a fost de ordinul zecilor de mii de euro

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, controlul a avut loc luni seară, în jurul orei 20:30, la ieșirea Hof-Nord de pe autostrada A72. Agenții au oprit un autoturism în care se afla, printre alții, un bărbat de cetățenie română. În timpul verificărilor, polițiștii au constatat că acesta transporta mai multe pachete de bani ascunse în haine, inclusiv în lenjeria intimă.

Suma găsită asupra bărbatului a fost de ordinul zecilor de mii de euro. Din cauza declarațiilor contraditorii cu privire la proveniența banilor, autoritățile au dispus confiscarea lor, precum și a altor probe relevante pentru anchetă.

Cazul a fost preluat de poliția judiciară

Cazul a fost preluat de poliția judiciară, care încearcă acum să stabilească dacă este vorba despre spălare de bani sau despre bunuri obținute ilegal. Ancheta este în curs, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre posibile acuzații sau măsuri împotriva bărbatului.

