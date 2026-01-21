Un mort și 37 de răniți, după ce un tren a lovit un zid, lângă Barcelona

La două zile de la tragedia din Cordoba, Spania trăiește coșmarul unui al doilea accident feroviar. Un om a murit și cel puțin 37 de persoane au fost rănite, dintre care 5 grav, după ce un tren de navetiști a deraiat lângă Barcelona.

Un accident feroviar a făcut un mort şi patru răniţi marţi seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbuşise peste calea ferată, transmite AFP.

„Sunt patru răniţi grav şi o persoană care a murit”, a declarat jurnaliştilor şeful operaţiunilor de intervenţie ale pompierilor catalani, Claudi Gallardo.

Potrivit Rodalies de Catalunya, operatorul feroviar public din regiune, persoana decedată era un angajat al companiei. Presa locală a informat că este vorba despre mecanicul de locomotivă.

„Un zid de sprijin s-a prăbuşit peste calea ferată, provocând un accident care a implicat un tren de pasageri” în oraşul Gelida, la aproximativ 40 de kilometri de Barcelona, relatase anterior Protecţia Civilă pe X.

Serviciile de urgenţă au luat în îngrijire 37 de persoane

Serviciile de urgenţă au luat în îngrijire 37 de persoane, majoritatea călătorind în vagonul din faţă, care a fost cel mai grav avariat, a precizat Gallardo.

Administratorul reţelei feroviare naţionale Adif a indicat că prăbuşirea zidului a fost cauzată de o furtună şi ploile abundente care au afectat o mare parte a regiunii.

Pe X, el a adăugat că circulaţia a rămas suspendată pe liniile suburbane „din cauza efectelor furtunii asupra infrastructurii”.

Acest nou accident a avut loc în timp ce Spania este încă sub şocul tragediei care s-a produs duminică în Andaluzia, în sudul ţării, unde ciocnirea a două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 42 de morţi.

