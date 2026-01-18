Un artefact vechi de peste 3 milenii care poartă un blestem înfiorător a fost descoperit în Turcia, a relatat Daily Express. Este vorba despre un sigiliu care conține avertismentul „oricine îl va încălca va muri”, fiind probabil folosit pentru a pedepsi pe oricine încălca contractul asociat artefactului.

Potrivit sursei citate, cercetătorii din Turcia au făcut o descoperire înfiorătoare după ce au tradus textul de pe un artefact antic, care a dezvăluit un avertisment sinistru privind moartea destinatarului. Mesajul era scris în limba hitită, vorbită de hitiți în Asia Mică (actuala Turcia) şi fiind cea mai veche limbă indo-europeană atestată.

Tăblița veche de 3.300 de ani a fost găsită în ruinele de la Büklükale, în apropierea râului Kızılırmak, la aproximativ 100 de kilometri de Ankara. Publicația Anatolian Archaeology a scris că relicva antică avertizează asupra unei invazii catastrofale a Imperiului Hitit, aflat la circa 100 de kilometri de capitala Turciei.

Pe baza tipologiei și distribuției fragmentelor de ceramică colectate în timpul săpăturilor efectuate pe parcursul anului 2023, Büklükale este considerat o așezare cu o singură perioadă de locuire, datând din epoca Imperiului Hitit, având un diametru de 500 de metri, relatează Daily Star.

Inscripția de pe sigiliu a fost scrisă într-un vechi sistem de scriere logosilabică din Orientul Mijlociu. Amenințarea este în concordanță cu ceea ce se cunoaște despre legile hitite antice, care permiteau pedepse corporale.

Totuși, încălcarea acordurilor ducea, de obicei, la sancțiuni financiare – fapt ce face ca această tăbliță să fie deosebit de neobișnuită.

Pe lângă sigiliu, Kimiyoshi Matsumura a descoperit și o tăbliță inscripționată cu un text referitor la un război civil din aceeași perioadă. Limbajul de pe tăbliță corespundea celui de pe sigiliu.

„Recent, la Büklükale au fost descoperite tăblițe hurriene. Descoperirea acestora indică faptul că aici aveau loc ceremonii religioase. Se știe că aceste ceremonii erau oficiate de familia regală hitită – de rege sau de regină. Din acest punct de vedere, se consideră că regele hitit fie a vizitat acest loc, fie a locuit aici”, a mai precizat arheologul.

Citește și: Fragmente dintr-o dronă militară, găsite în curtea unui localnic din Vrancea



