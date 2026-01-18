Fragmente dintr-o dronă militară au fost găsite în curtea unui localnic din Vrancea. MApN confirmă informaţia fără să ofere, însă şi alte detalii.

În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de specialiști pentru efectuarea unei investigații comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian.

Fragmentele descoperite au fost ridicate de la fața locului în vederea analizării.

Potrivit Jurnal de Vrancea, proprietarul terenului a anunțat imediat autoritățile, iar la fața locului au ajuns echipe de specialiști de la SRI și armată. Sursa menționată susține că drona nu avea explozibil fiind, probabil, folosită în misiuni de spionaj. Aparatul de zbor nu a explodat în urma impactului cu solul.

Incidentul nu reprezintă o premieră. Resturi de dronă au fost descoperite în județul Tulcea, lângă graniță, dar și în Vrancea și Argeș, aflate la mare distanță de țintele ucrainene atacate de ruși.

