-5.6 C
Craiova
duminică, 18 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateNoi drone de atac ale Rusiei au fost detectate la granița României

Noi drone de atac ale Rusiei au fost detectate la granița României

De Tiberiu Cocora

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerul Apărării Naţionale.

Ei au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţia Rusă care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aceştia au menţionat că populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert la ora 01.21, iar starea de alertă a încetat la ora 01.40.

MApN a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Citește și: NASA pregătește prima misiune cu echipaj uman spre Lună după 50 de ani

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA