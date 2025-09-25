Doi tineri reținuți pentru lovire și tulburarea ordinii publice la Târgu Jiu

Polițiștii din Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 17 și 19 ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei doi, unul din comuna Dănești și celălalt din municipiul Târgu Jiu, au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 septembrie, când un bărbat de 40 de ani a sesizat prin apelul 112 că, în timp ce se afla în fața unui magazin de pe strada 23 August din Târgu Jiu, a fost agresat, fiind lovit în zona capului cu o sticlă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

