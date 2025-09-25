19.5 C
Craiova
joi, 25 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljSuspendarea temporară a trecerii cu bacul la PTF Bechet - Oryahovo  

Suspendarea temporară a trecerii cu bacul la PTF Bechet – Oryahovo  

De Mariana BUTNARIU
Se suspendă activitatea bacului de la Bechet
Se suspendă activitatea bacului de la Bechet

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este  temporar suspendată, din cauza vântului puternic. Măsura a intrat în vigoare de azi, ca urmare a notificării transmise de Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet,

Reluarea traversărilor va fi anunțată de îndată ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.

Citește și: Guvernul aprobă bugetul Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2025-2026

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA