Suspendarea temporară a trecerii cu bacul la PTF Bechet – Oryahovo  

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza vântului puternic. Măsura a intrat în vigoare de azi, ca urmare a notificării transmise de Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet,

Reluarea traversărilor va fi anunțată de îndată ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.

