Guvernul aprobă bugetul Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2025-2026

Guvernul a adoptat o hotărâre privind continuarea implementării Programului pentru școli al României pentru perioada 2023–2029 și stabilirea bugetului aferent anului școlar 2025-2026. Programul, finanțat atât din fonduri europene, cât și din bugetul național, are ca obiectiv promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor.

Pentru anul școlar 2025–2026, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creștere cu 4,75% față de anul precedent:

86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) din fonduri europene;

din fonduri europene; 711,2 milioane lei (143 milioane euro) din bugetul național.

Prin această alocare, peste 1,85 milioane de preșcolari și elevi vor beneficia zilnic de produse alimentare, conform structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației.

Cum se distribuie bugetul

Fructe și legume : 106,6 milioane lei + 37 milioane lei pentru măsuri educative;

: 106,6 milioane lei + 37 milioane lei pentru măsuri educative; Lapte și produse lactate : 375,6 milioane lei + 37 milioane lei pentru măsuri educative;

: 375,6 milioane lei + 37 milioane lei pentru măsuri educative; Produse de panificație: 241,9 milioane lei.

Valori actualizate pentru porțiile zilnice

Fructe și legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei ;

la ; Lapte și produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei ;

la ; Produse de panificație: de la 0,65 lei la 0,76 lei.

Majorarea valorilor este justificată, între altele, de creșterea cotei de TVA pentru produsele alimentare, de la 9% la 11%.

Obiectivele programului

Guvernul urmărește prin acest program:

promovarea unei alimentații sănătoase și echilibrate în rândul copiilor;

informarea elevilor despre produsele locale și obiceiurile alimentare sănătoase;

reducerea risipei alimentare prin educație și responsabilizare.

Astfel, România își consolidează participarea la un program european esențial pentru sănătatea și educația copiilor, printr-o finanțare majorată și extinderea măsurilor educative.

