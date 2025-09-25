17.3 C
Craiova
joi, 25 septembrie, 2025
Gorj: Șofer prins băut la volan, în comuna Bălteni

De Mariana BUTNARIU
La testarea cu etilotestul s-a înregistrat o concentrație alcoolică de0,88 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Polițiștii din Perieți au depistat, azi noapte, un șofer aflat sub influența alcoolului pe DJ 653, în comuna Bălteni.

În jurul orei 01:10, un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din comuna Valea Mare, a fost oprit pentru control. Pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru. A rezutat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările.

