Gorj: Șofer prins băut la volan, în comuna Bălteni

Polițiștii din Perieți au depistat, azi noapte, un șofer aflat sub influența alcoolului pe DJ 653, în comuna Bălteni.

În jurul orei 01:10, un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din comuna Valea Mare, a fost oprit pentru control. Pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru. A rezutat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările.

