Minor de 13 ani, cercetat după un accident rutier în Dolj

Polițiștii din Daneți au deschis un dosar penal pe numele unui minor de 13 ani, din comuna Amărăștii de Jos, după ce acesta a fost implicat într-un accident rutier.

Incidentul a avut locieri, pe strada Principală din localitate. Copilul, aflat pe un moped, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, intrând în coliziune cu acesta. Din accident au rezultat doar pagube materiale.

Verificările polițiștilor au scos la iveală faptul că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul pe care îl conducea era neînregistrat în circulație. Mai mult, acesta este bănuit că ar fi sustras vehiculul, pe care ulterior l-a folosit pe drumurile publice din localitate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat ,

, conducerea unui vehicul fără permis de conducere ,

, furt în scop de folosință.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citește și: Bărbat rănit de un glonț tras dintr-un poligon privat, în județul Botoșani