Bărbat rănit de un glonț tras dintr-un poligon privat, în județul Botoșani

Incident grav în județul Botoșani. Un bărbat de 53 de ani, din orașul Bucecea, a fost rănit miercuri în timp ce se deplasa pe bicicletă pe drumul național DN 29C.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, victima a fost lovită de un glonț provenit dintr-un poligon privat aflat în apropiere.

Bărbatul a suferit răni ușoare și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, unde a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au constituit o echipă operativă împreună cu specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. La fața locului a fost găsit un element de muniție, ridicat pentru continuarea cercetărilor.

Ca măsură imediată, autorizația de funcționare a poligonului privat a fost ridicată, iar activitatea acestuia a fost suspendată până la finalizarea anchetei.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

