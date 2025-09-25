Turneul național „Vape me in” ajunge la Promenada Craiova cu un spectacol dedicat adolescenților

Craiovenii sunt invitați, pe 29 septembrie, la spectacolul de teatru „Vape me in”, parte a unui turneu național inițiat de Asociația Culturală pentru Educație prin Artă (ACEA). Evenimentul are loc de la ora 11:00, la Promenada Craiova – spațiul Cineplexx, iar accesul publicului este gratuit.

Piesa abordează provocările adolescenței și riscurile consumului de substanțe periculoase. Povestea urmărește destinele gemenilor Radu și Raluca, în vârstă de 14 ani, care, din dorința de a se integra, acceptă să experimenteze substanțe interzise, fiind influențați de Dora, o prietenă mai mare. Alegerile lor conduc la consecințe dramatice, transformându-le viețile și punându-le în pericol.

Scris și regizat de Oana Răsuceanu, spectacolul îi are în distribuție pe Ioana Alexuc, Lavinia Pele și Vlad Crudu. Proiectul este gândit în special pentru tineri cu vârste între 13 și 15 ani și își propune să deschidă un dialog despre prietenie, presiunea grupului, dorința de apartenență și vulnerabilitățile adolescenței.

Turneul național „Vape me in” se desfășoară în perioada 23 septembrie – 1 octombrie 2025, cu reprezentații în șapte orașe din România. Este al doilea turneu național jucat în mall-urile din portofoliul NEPI Rockcastle, locuri frecventate de adolescenți, unde teatrul devine un mijloc de reflecție și dialog.

