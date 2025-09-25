17.3 C
Dolj: Prins băut la volan

De Mariana BUTNARIU
Depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice
Polițiști din Breasta au depistat un bărbat, de 41 de ani, din Botoșești-Paia, băut,conducând pe strada Mihai Vărzaru, din localitate.

Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest. Acesta a indicat o concentraţie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

