(VIDEO) Craiovean reținut după un incident violent într-o sală de jocuri

Un craiovean de 41 de ani a fost reținut de polițiștii Secţiei 6 pentru 24 de ore, după ce a făcut scandal într-o sală de jocuri.

Este acuzat de distrugere, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 22 septembrie, pe strada Brestei. Polițiștii au fost sesizați de o firmă de securitate despre comportamentul agresiv al unui client într-o sală de jocuri de noroc.

Oamenii legii au identificat bărbatul, care, potrivit cercetărilor, ar fi pierdut o sumă de bani la aparatele de tip slot machine. Supărat de rezultat, acesta ar fi scos un obiect tăietor-despicător și ar fi distrus ecranele a patru aparate. El a provocat pagube semnificative.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut și introdus în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Astăzi, el urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care va decide asupra unei posibile măsuri preventive.

