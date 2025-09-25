Femeie cu caz nerezolvat în Spania, identificată după 20 de ani

O enigmă veche de două decenii a fost rezolvată în Spania, după ce poliția a reușit să identifice cadavrul unei femei descoperite în 2005. Victima este Liudmila Zavada, o cetățeană rusă în vârstă de 31 de ani, a cărei identitate a fost stabilită prin campania internațională Operațiunea „Identifică-mă”, coordonată de Interpol.

Descoperirea „femeii în roz”

Trupul femeii a fost găsit în iulie 2005, lângă un drum din provincia Barcelona. Ancheta de la acea vreme nu a reușit să stabilească cine era victima, poliția denumind-o „femeia în roz”, datorită hainelor pe care le purta: un top cu imprimeu floral, pantaloni și pantofi, toate roz.

Investigațiile au arătat că moartea sa era „suspectă”, existând indicii că trupul fusese mutat cu aproximativ 12 ore înainte de a fi descoperit.

O identificare posibilă prin cooperare internațională

Cazul a fost inclus în 2023 în Operațiunea „Identifică-mă”, prin care Interpol a publicat pentru prima dată notificări negre – alerte care cer informații despre cadavre neidentificate. Amprentele digitale și alte date au fost distribuite către forțele de poliție din întreaga lume.

În acest an, poliția turcă a verificat amprentele printr-o bază națională, obținând o potrivire cu Liudmila Zavada. Ulterior, un test ADN realizat pe o rudă apropiată din Rusia a confirmat identitatea.

Campania care redă nume victimelor necunoscute

Liudmila Zavada este a treia persoană identificată prin intermediul acestei inițiative. Înaintea ei, a fost descoperită identitatea Ritei Roberts, o britanică ucisă în Belgia în 1992, și a Ainohei Izaga Ibieta Lima, originară din Paraguay, găsită moartă într-un grajd de păsări din Spania.

„După 20 de ani, unei femei necunoscute i s-a redat numele. Această identificare aduce o nouă speranță familiilor și prietenilor persoanelor dispărute și deschide noi piste pentru anchetatori”, a declarat Valdecy Urquiza, secretarul general al Interpol.

Zeci de cazuri încă nerezolvate

În prezent, poliția mai încearcă să identifice alte 44 de femei găsite moarte în diverse țări europene, printre care Olanda, Germania, Franța, Italia și Spania. Majoritatea victimelor aveau între 15 și 30 de ani și se presupune că multe dintre ele au fost ucise.

Interpol subliniază că fenomenul migrației internaționale și al traficului de persoane complică identificarea cadavrelor, multe victime fiind departe de țările de origine.

Un oficial al agenției a precizat pentru BBC că femeile sunt „în mod disproporționat afectate de violența bazată pe gen, inclusiv violența domestică, agresiunea sexuală și traficul de persoane”.

