Restricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo

Primăria Craiova a anunţat că vor fi restricții de circulație pentru desfăşurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Dinamo.

Meciul va avea loc, mâine, pe Stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum.

Astfel, în data de 26.09.2025, intervalul orar 19:00 – 24:00, se va restricţiona circulaţia rutieră după cum urmează:

bd. Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi str. Gheorghe Bibescu până la intersecţia cu str. Râului.

str. Ecaterina Teodoroiu, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Bucovăț până la intersecția cu str. Câmpia Islaz.

În, intervalul orar 22:30 – 24:00, se va restricţiona circulaţia rutieră pe următoarele sectoare de drum:

bd. Ştirbei Vodă, de la intersecţia cu Calea Unirii până la intersecţia cu bd. 1 Mai, sensul de mers către str. Râului;

str. Gheorghe Bibescu, de la intersecţia cu str. Madona Dudu, până la intersecţia cu bd. Ştirbei Vodă;

str. Câmpia Islaz, de la intersecţia cu str. Gheorghe Bibescu, până la intersecţia cu bd. Ştirbei Vodă.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal.

Accesul în zona restricţionată va fi permis pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară, pentru autovehiculele care deţin un tichet de acces valabil, pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități, precum şi pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul.

Conducătorilor auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

