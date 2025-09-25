Atacuri israeliene ucid zeci de persoane în orașul Gaza, pe măsură ce ofensiva se extinde

Peste 80 de palestinieni au fost uciși miercuri în urma atacurilor israeliene în Fâșia Gaza, majoritatea în orașul Gaza, au anunțat spitalele locale. Printre victime se numără femei și copii.

Cel puțin 20 de persoane au murit după ce un atac nocturn a lovit o clădire și corturi care adăposteau familii strămutate lângă piața Firas, în cartierul Daraj din centrul orașului. Agenția de Apărare Civilă din Gaza, condusă de Hamas, a precizat că șase femei și nouă copii se află printre cei decedați.

Armata israeliană (IDF) a transmis că a vizat doi luptători Hamas și că bilanțul anunțat de spitale nu corespunde informațiilor sale.

Ofensiva terestră înaintează în orașul Gaza

Tancurile și trupele israeliene au avansat în cartierele Tel al-Hawa și Rimal. IDF a declarat că operațiunile au ca scop eliberarea ostaticilor și „înfrângerea decisivă” a Hamas.

Șeful Statului Major al IDF, generalul Eyal Zamir, a afirmat miercuri că armata „operează în Fâșia Gaza cu un număr mare de trupe, concentrându-se pe atacul asupra orașului Gaza” și a îndemnat populația să se distanțeze de Hamas.

Aripa militară a Hamas a avertizat că extinderea operațiunilor pune în pericol cei 48 de ostatici rămași, dintre care se crede că aproximativ 20 sunt în viață.

Criză umanitară și critici internaționale

ONU a confirmat că peste 339.000 de persoane au fugit spre sud, însă Israelul estimează că numărul total depășește 700.000, potrivit BBC. Organismele umanitare avertizează că zonele desemnate pentru refugiați sunt deja supraaglomerate și nesigure.

Cadavrele celor uciși în apropierea pieței Firas au fost aduse la spitalul al-Ahli

Biroul ONU pentru drepturile omului a criticat tacticile IDF, denunțând „vizarea infrastructurii civile” și amenințările oficialilor israelieni că orașul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu cedează.

Context și reacții politice

Conflictul a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu circa 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cel puțin 65.419 persoane au fost ucise în atacurile israeliene de atunci.

Separat, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că președintele Donald Trump a prezentat liderilor arabi și musulmani un „plan în 21 de puncte pentru pace în Orientul Mijlociu și Gaza”, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Detaliile planului nu au fost făcute publice.

