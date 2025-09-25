(VIDEO)Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia și dus direct la penitenciar în Chișinău

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și a ajuns joi dimineață la Chișinău, sub escorta carabinierilor. Avionul în care se afla a aterizat în jurul orei 09:30, iar la aeroport acesta a fost preluat de polițiști și de Poliția de Frontieră. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul nr. 13 din capitala Republicii Moldova.

Cazul „furtul secolului”

Plahotniuc este considerat principalul suspect în dosarul dispariției, în 2014, a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc – echivalentul a circa 12% din PIB-ul țării la acea vreme. Presa locală a numit acest caz „jaful secolului”.

În august, un tribunal din Grecia a decis extrădarea sa, dar Ministerul Justiției elen a suspendat temporar procedura, decizie care a iritat guvernul pro-european de la Chișinău. Premierul Dorin Recean declara pe 17 septembrie: „Chiar dacă el speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea să se întoarcă acasă în voie, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe.”

Plahotniuc respinge acuzațiile, afirmând că acestea se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Context politic și sancțiuni internaționale

Fost lider al Partidului Democrat și vicepreședinte al Parlamentului între 2016–2019, Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019, după ce și-a pierdut influența asupra instituțiilor statului.

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva sa în 2023, alături de alte șase persoane, pentru acțiuni considerate de Bruxelles drept destabilizatoare și menite să submineze integritatea teritorială a Republicii Moldova și Ucrainei.

Plahotniuc a fost reținut la Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, în baza unei notificări Interpol. Documentul semnala că oligarhul deținea nu mai puțin de 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

Disputa cu Rusia

Moscova susține că îl dorește pe Plahotniuc extrădat pentru a fi judecat pentru acuzații legate de trafic de droguri, dar respinge acuzațiile de implicare în politica internă a Republicii Moldova.

