(VIDEO) Drone suspecte perturbă activitatea pe mai multe aeroporturi din Danemarca. NATO avertizează Rusia

Activitatea unor drone suspecte a fost confirmată pe mai multe aeroporturi din Danemarca, provocând perturbări și închiderea temporară a aeroportului Aalborg, din nordul țării. Este al doilea aeroport danez afectat în ultima săptămână, după incidentul de la Copenhaga, descris de premierul Mette Frederiksen drept „cel mai sever atac asupra infrastructurii daneze de până acum”.

Alte trei aeroporturi mai mici din sudul țării – Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup – au raportat activitate cu drone, însă nu au fost închise, potrivit BBC.

Reacția autorităților daneze

Poliția din Iutlanda de Nord a confirmat că cel puțin trei zboruri au fost deviate de la Aalborg, aeroport folosit și ca bază militară. „Dacă vom avea ocazia, vom doborî dronele”, a declarat inspectorul-șef Jesper Bøjgaard Madsen, precizând că deocamdată nu există informații clare despre numărul dronelor și identitatea celor care le controlează.

Poliția din sudul Danemarcei a transmis că ia în serios rapoartele privind dronele din Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup, dar nu exclude posibilitatea unei farse.

Context internațional

Incidentele din Danemarca vin pe fondul unor incursiuni aeriene repetate atribuite Rusiei în spațiile aeriene ale statelor NATO. Estonia a raportat săptămâna trecută pătrunderea a trei avioane MiG-31 în spațiul său aerian pentru 12 minute, iar Polonia a anunțat că a doborât cel puțin trei drone rusești la începutul lunii. România a confirmat, de asemenea, interceptarea unei drone rusești în apropierea graniței cu Ucraina.

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că implicarea Rusiei în incidentul de la Copenhaga „nu poate fi exclusă”, deși Moscova a negat acuzațiile și a calificat comentariile drept „nefondate”.

NATO: „Nu suntem naivi”

După o reuniune extraordinară, NATO a condamnat acțiunile Rusiei și a transmis că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a-și apăra teritoriul. „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni, care sunt escaladate, riscă erori de calcul și pun în pericol vieți. Trebuie să înceteze”, se arată într-o declarație a Alianței.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat: „Suntem o alianță defensivă, dar nu suntem naivi, vedem ce se întâmplă.”

La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat în discursul său la ONU ca statele NATO să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian.

Citește și: Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară: s-a născut prima lor fiică