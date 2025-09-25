Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară: s-a născut prima lor fiică

Superstarul pop Rihanna a născut cel de-al treilea copil al său, o fetiță, împreună cu partenerul ei, rapperul A$AP Rocky.

Nou-născuta, numită Rocki Irish Mayers, s-a născut pe 13 septembrie, a anunțat cântăreața într-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie în care își ține fiica în brațe și o imagine cu mănuși de box roz în miniatură. Numele micuței face referire directă la numele de scenă al tatălui ei, cu o mică modificare.

Rihanna (37 de ani) și A$AP Rocky mai au doi fii: Riot și RZA. Cei doi au anunțat cea mai recentă sarcină la Met Gala din luna mai. Postarea privind nașterea a acumulat peste cinci milioane de aprecieri în primele două ore pe rețelele sociale.

Pe lângă viața de familie, Rihanna a sărbătorit recent 20 de ani de la lansarea primului său album. Deși nu a mai lansat un disc nou din 2016, artista din Barbados s-a concentrat pe afacerile sale din modă și beauty, inclusiv brandul Fenty Beauty și compania de lenjerie Savage X Fenty. Forbes estimează averea sa la peste un miliard de dolari, potrivit BBC.

Nașterea fetiței vine într-un an încărcat pentru cuplu. În februarie, A$AP Rocky a fost achitat într-un proces în care era acuzat că a tras cu arma asupra unui fost prieten, proces la care Rihanna a fost prezentă alături de cei doi fii ai lor.

