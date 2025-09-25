Black Friday România va avea loc pe 7 noiembrie

16.2 C
De Mariana BUTNARIU

BLACKFRIDAY.ro, site-ul oficial Black Friday în România, anunță că ediția din acest an a celui mai mare eveniment de shopping va avea loc vineri, 7 noiembrie.
Black Friday rămâne cel mai așteptat moment de cumpărături al anului, iar ediția din 2025 marchează peste un deceniu de tradiție în care milioane de români au profitat de reduceri semnificative la produse din toate categoriile:

  • IT&C,
  • electrocasnice,
  • modă,
  • beauty,
  • auto,
  • casă și grădină.

Pe BLACKFRIDAY.ro vizitatorii vor putea găsi:

  • Lista completă a magazinelor participante și datele oficiale de start;
  • Cele mai bune reduceri și coduri promoționale;
  • Brandurile participante și produsele-vedetă;
  • Noutăți în timp real prin Live Blog;
  • Ghiduri și recomandări pentru cumpărături inteligente.

