„Albă ca Zăpada“ și „Pupăza din tei“, în week-end la Teatrul Colibri

De Mariana BUTNARIU

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova propune la final de septembrie spectacolele „Albă ca Zăpada“ și„Pupăza din tei“.

Va fi o călătorie prin lumea poveștilor cu păpuși, alături de actorii:

  • Andreea Ionescu,
  • Geo Dinescu,
  • Oana Stancu,
  • Marin Fagu,
  • Cosmin Dolea,
  • Daniel Mirea,
  • Ionica Dobrescu,
  • Adriana Ioncu,
  • Robert Iovan,
  • Emanuel Popescu,
  • Alis Ianoș.

Sâmbătă, la ora 18:00, se joacă cu „Albă ca Zăpada“, spectacol de Cristian Pepino după Frații Grimm.

Spectacolul „Albă ca Zăpada“ își propune să fie o versiune contemporană a celebrului basm, fiind acordată o atenție deosebită motivațiilor personajelor.

Duminică, la ora 11:00 este programat spectacolul „Pupăza din tei“, scenariul și regia Cristian Mitescu.

Pupăza din tei“ este o incursiune în lumea personajelor lui Ion Creangă, facilitând astfel accesul copiilor la marea literatură clasică românească.

După începerea spectacolelor, accesul în sală nu mai este permis! Persoanele care au bilete și întârzie le pot reprograma la următoarele spectacole.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

