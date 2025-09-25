16.2 C
Craiova
joi, 25 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaInternationalTaylor Budowich părăsește Casa Albă: cea mai importantă plecare din al doilea mandat al lui Trump

Taylor Budowich părăsește Casa Albă: cea mai importantă plecare din al doilea mandat al lui Trump

De Mariana BUTNARIU
Șeful adjunct de cabinet al Casei Albe, Taylor Budowich, sosește la un eveniment de anunț comercial intitulat „Make America Wealthy Again” (Make America din nou bogată) în Grădina Trandafirilor, pe 2 aprilie 2025, la Washington, DC (Andrew Harnik/Getty Images)
Șeful adjunct de cabinet al Casei Albe, Taylor Budowich, sosește la un eveniment de anunț comercial intitulat „Make America Wealthy Again” (Make America din nou bogată) în Grădina Trandafirilor, pe 2 aprilie 2025, la Washington, DC (Andrew Harnik/Getty Images)

Taylor Budowich, adjunctul șefului de cabinet al președintelui Donald Trump responsabil cu comunicarea, va părăsi administrația la sfârșitul acestei luni pentru a prelua un nou post.

Plecarea sa este considerată cea mai importantă din Casa Albă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, aflat acum în a opta lună. Stabilitatea personalului în această perioadă contrastează cu primul mandat al liderului republican, marcat de fluctuații frecvente.

Budowich, care a refuzat să comenteze miercuri, a fost purtătorul de cuvânt al lui Trump după 2021 și a condus ulterior super-PAC-ul MAGA Inc., aliniat cu fostul și actualul președinte, înainte de a reveni în campania electorală din 2024. Plecarea sa a fost relatată inițial de Axios.

Anterior, cea mai importantă schimbare din echipă fusese demiterea lui Mike Waltz din funcția de consilier pentru securitate națională, în luna mai. Waltz a fost ulterior confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, potrivit Yahoo News.

Citește și: De ce este periculos dacă îți sângerează gingiile. Semnalul de alarmă care nu trebuie ignorat

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA