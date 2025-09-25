Taylor Budowich părăsește Casa Albă: cea mai importantă plecare din al doilea mandat al lui Trump

Taylor Budowich, adjunctul șefului de cabinet al președintelui Donald Trump responsabil cu comunicarea, va părăsi administrația la sfârșitul acestei luni pentru a prelua un nou post.

Plecarea sa este considerată cea mai importantă din Casa Albă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, aflat acum în a opta lună. Stabilitatea personalului în această perioadă contrastează cu primul mandat al liderului republican, marcat de fluctuații frecvente.

Budowich, care a refuzat să comenteze miercuri, a fost purtătorul de cuvânt al lui Trump după 2021 și a condus ulterior super-PAC-ul MAGA Inc., aliniat cu fostul și actualul președinte, înainte de a reveni în campania electorală din 2024. Plecarea sa a fost relatată inițial de Axios.

Anterior, cea mai importantă schimbare din echipă fusese demiterea lui Mike Waltz din funcția de consilier pentru securitate națională, în luna mai. Waltz a fost ulterior confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, potrivit Yahoo News.

Citește și: De ce este periculos dacă îți sângerează gingiile. Semnalul de alarmă care nu trebuie ignorat