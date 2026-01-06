13 șoferi, scoși din trafic de polițiștii doljeni, în doar 48 de ore

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au acționat, în ultimele 48 de ore, pe principalele artere rutiere din județ, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităţilor, polițiștii au folosit aparatele radar, alcooltest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise. Totodată, polițiștii au actionat pentru combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinetelor electrice, potrivit IPJ Dolj.

Au fost aplicate peste 120 de sancţiuni contravenţionale

Astfel, au fost aplicate peste 120 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 25.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 13 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice două autovehicule. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

