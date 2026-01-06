(VIDEO) Filtru rutier între Novaci și Rânca

Au fost impuse restricții de circulație pe drumul dintre Rânca și Novaci, din cauza ninsorii abundente. Nu se mai poate urca dacă mașina nu este echipată cu lanțuri antiderapante sau dacă autoturismul nu este 4×4.

„Începând cu ora 9.40 se instituie filtru rutier pe DN 67C, între Novaci și Rânca, în zona km 24. Poliția rutieră va permite accesul spre stațiune numai autovehiculelor echipate cu lanțuri antiderapante sau tracțiune integrală.

Măsurile au fost luate din cauza condițiilor meteo (zăpadă care se depune pe carosabil în urma utilajelor de deszăpezire,” au declarat reprezentanții DRDP Craiova.

