Peste 350 de sancțiuni contravenționale, aplicate de poliţiştii doljeni în minivacanţa de Crăciun

Peste 320 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost prezenți la datorie, în minivacanța de Crăciun, pentru asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, prevenirea faptelor antisociale, menținerea unui climat rutier sigur pe drumurile publice și prevenirea accidentelor de circulaţie.

Polițiștii au organizat şi executat 45 de acţiuni și au intervenit la 319 solicitări ale cetăţenilor, 280 dintre acestea fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În această perioadă, au fost înregistrate 98 de fapte de natură penală, 17 dintre acestea fiind constatate din oficiu. Astfel, au fost înregistrate 48 de infracţiuni contra persoanei, 30 de infracţiuni contra patrimoniului, 11 infracţiuni la regimul rutier şi 9 infracţiuni de altă natură, potrivit IPJ Dolj.

Poliţiştii au aplicat peste 350 de sancțiuni contravenționale

Totodată, în cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au aplicat peste 350 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ peste 110.000 de lei.

În ceea ce privește circulația pe drumurile publice poliţiştii rutieri doljeni au desfășurat acțiuni pentru reducerea riscului rutier și asigurarea unui trafic fluent și sigur.

Polițiștii rutieri au fost prezenți în teren cu aparatele radar, alcooltest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

36 conducători auto, scoşi din trafic

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 36 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 14 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

În această perioadă, polițiștii doljeni au desfășurat 6 activități informativ-preventive, din care 4 pentru prevenirea infracțiunilor contra persoanei și 2 pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului.

