L-ați văzut?

Poliţiştii din cadrul Poliţiei orașului Piatra-Olt caută un bărbat, în vârstă de 59 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 7 martie 2026, în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că TOMA ION, în vârstă de 59 de ani, a plecat voluntar în cursul zilei, în jurul orei 12:00, de la domiciliul său din orașul Piatra-Olt și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1.75 metri, greutate aproximativ 60 de kilograme, ochi căprui, păr negru, de lungime medie, fără semne particulare.

La momentul plecării, aceasta purta o geacă neagră, panataloni negri din stofă, iar în picioare avea pantofi negri pe care îi purta stil papuc.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea bărbatului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.