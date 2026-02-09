Craiovenii fac haz de necaz pe seama plăcuțelor pentru locurile de parcare

Discuțiile și nemulțumirile legate de locurile de parcare rezidențiale din Craiova nu mai contenesc. Pe de o parte sunt craiovenii care s-au trezit că nu mai pot parca autoturismul pe oriunde, fiindcă locul este deja rezervat. Pe de altă parte, sunt cei care fac haz de necaz pe seama plăcuțelor cu care sunt marcate aceste locuri de parcare. Craiovenii care le-au achiziționat spun că sunt “minuscule” și ineficiente. Mai mult, unii au găsit alte metode de a-și semnaliza locurile de parcare, prin diferite pancarte.

„Poate, totuși, cineva de la Eco Urbis sau Primăria Craiova se sesizează referitor la gluma nereușită cu plăcuțele de identificare pentru locurile de parcare de reședință. Dacă în alte orașe există soluții fiabile și vizibile, nu înțeleg de ce la Craiova este mereu pe dos?! Plăcuțele de alucobond montate pe beton/asfalt vor fi invizibile pentru toți șoferii” , spune un craiovean.

Este cunoscut faptul, că după ce și-au rezervat locurile de parcare, craiovenii și-au pus întrebarea cum să-i atenționeze pe cei dornici să-și parcheze mașina pe locul care le revine. Primăria le-a dat răspunsul, în sensul că trebuie să ridice de la SC EcoUrbis niște plăcuțe, dar contra cost. „În cazul în care cetățenii doresc să monteze plăcuța în regie proprie trebuie să plătească 25 de lei și să prezinte la sediul ECO URBIS să o ridice. Montajul se va face conform unei schițe, care va fi predată odată cu plăcuța. Dacă beneficiarul autorizației optează pentru montarea plăcuței de către instituția noastră va efectua plata de 25 lei plăcuța + 10 lei montaj (total 35 lei) și va fi contactat telefonic în momentul montării plăcuței.”, anunța EcoUrbis.

Numai că, după ce au intrat în posesia acestor plăcuțe, mulți craioveni au crezut că este o glumă din cauză că acestea sunt foarte mici. „Așa ceva…Sunt prea mari, exagerat de mari, trebuia să le facă mai mici …Când le distribuiți ar fi bine să dați împreună cu placuța o lupa și mătură Sunteți de tot râsu!”, este părerea unui craiovean.

Făcând haz de necaz, locuitorii urbei au început să posteze pe rețelele de socializare fotografii cu plăcuțele respective, adresând autorităților, în mod ironic tot felul de întrebări. „Cum se prinde asta pe beton? E de unică folosință?!”, întreabă ironic un craiovean. În același ton, un altul întreabă: „Trebuie să-ti pui lentile?”. Postările cu pricina au sute de comentarii, mai toate într-un mod persiflant. „Parchezi masina, pui două frunze peste ele, după care spui că nu le-ai văzut. Totusi, sper să fie doar o glumă cu ajutorul AI-ului”. Comentariile curg în același stil: “Va rezista un an acea tablă ? “. Altcineva întreabă: “Cine mama naibii stă să vadă hârtiuța aia, mai ales noaptea să mai fie și ploaie sau ceață… ferească Dumnezeu.” .

Craiovean: „Vai de mama noastră!”

Mândrii posesori ai locurilor de parcare și ai respectivelor plăcuțe se compătimesc singuri. “Doamne fereste, pe ce am dat 35 de lei azi?! “ sau “E de hârtie?? Cu ce este lipită, cu lipici?? Vai de mama noastră.”

Că le convine sau nu craiovenilor, conform Regulamentului aprobat de Primăria Craiova, soluția eficientă de restricționare a accesului pe locul de parcare este această plăcuță. Pe pricipiul, asta avem, cu asta defilăm, deși o parte a craiovenilor le consideră “mizerii“ sau “o hârtie“.“Mizeriile astea costa 35 lei? Păi le puteam printa și noi, mai mult de tre luni nu rezistă”. Sau o altă părere: “Doamne, ce e hârtia aia, tăiată dintr-un caiet?”

Între timp, Eco Urbis continuă să emită craiovenilor plăcuțe pentru parcările de reședință.