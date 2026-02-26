4.5 C
Craiova
joi, 26 februarie, 2026
„Dansurile Polovțiene", o seară dincolo de timp la Filarmonica Oltenia Craiova

„Dansurile Polovțiene”, o seară dincolo de timp la Filarmonica Oltenia Craiova

De Mariana BUTNARIU
Concert simfonic spectaculos cu final grandios pentru cor și orchestră
Concert simfonic spectaculos cu final grandios pentru cor și orchestră

Vineri, 27 februarie, de la ora 19:00, scena Filarmonica Oltenia Craiova devine spațiul unei călătorii muzicale intense, dedicate eleganței, dramatismului și forței marilor creații simfonice.

Concertul intitulat „Dansurile Polovțiene” propune publicului o experiență artistică amplă, ce traversează clasicismul și romantismul european, culminând cu una dintre cele mai spectaculoase lucrări ale repertoriului simfonic.

Un program construit ca o poveste muzicală

Seara muzicală este gândită ca o evoluție a emoției sonore, fiecare lucrare adăugând o nouă dimensiune expresivă:

  • Ludwig van Beethoven – Uvertura „Coriolan”
  • Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră
  • Piotr Ilici Ceaikovski – Vals din opera „Evgheni Oneghin”
  • Nikolai Rimski-Korsakov – Poloneză
  • Aleksandr Borodin – „Dansurile Polovțiene”, momentul culminant al serii

Lucrarea lui Borodin impresionează prin fuziunea dintre energia ancestrală, lirismul melodic și amploarea coral-simfonică, oferind un final apoteotic.

Dirijor și invitat special

Concertul va fi condus de dirijorul Iosif Ion Prunner, alături de Orchestra Simfonică și Corala Academică.

Invitat special este tânărul violonist Antonio-Nicholas Piculeață, care va interpreta Concertul nr. 3 pentru vioară de Mozart, una dintre cele mai rafinate lucrări dedicate acestui instrument.

Publicul este invitat să descopere contraste sonore puternice, momente lirice și pasaje spectaculoase ce transformă concertul într-o experiență artistică completă.

O experiență pentru melomanii craioveni

Evenimentul face parte din Abonamentul Melomanului, fiind dedicat iubitorilor de muzică simfonică autentică și interpretărilor de înalt nivel artistic.

„Dansurile Polovțiene” promite o seară memorabilă, în care tradiția muzicii clasice se întâlnește cu emoția live a interpretării orchestrale.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

