„Dansurile Polovțiene”, o seară dincolo de timp la Filarmonica Oltenia Craiova

Vineri, 27 februarie, de la ora 19:00, scena Filarmonica Oltenia Craiova devine spațiul unei călătorii muzicale intense, dedicate eleganței, dramatismului și forței marilor creații simfonice.
Concertul intitulat „Dansurile Polovțiene” propune publicului o experiență artistică amplă, ce traversează clasicismul și romantismul european, culminând cu una dintre cele mai spectaculoase lucrări ale repertoriului simfonic.
Un program construit ca o poveste muzicală
Seara muzicală este gândită ca o evoluție a emoției sonore, fiecare lucrare adăugând o nouă dimensiune expresivă:
- Ludwig van Beethoven – Uvertura „Coriolan”
- Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră
- Piotr Ilici Ceaikovski – Vals din opera „Evgheni Oneghin”
- Nikolai Rimski-Korsakov – Poloneză
- Aleksandr Borodin – „Dansurile Polovțiene”, momentul culminant al serii
Lucrarea lui Borodin impresionează prin fuziunea dintre energia ancestrală, lirismul melodic și amploarea coral-simfonică, oferind un final apoteotic.
Dirijor și invitat special
Concertul va fi condus de dirijorul Iosif Ion Prunner, alături de Orchestra Simfonică și Corala Academică.
Invitat special este tânărul violonist Antonio-Nicholas Piculeață, care va interpreta Concertul nr. 3 pentru vioară de Mozart, una dintre cele mai rafinate lucrări dedicate acestui instrument.
Publicul este invitat să descopere contraste sonore puternice, momente lirice și pasaje spectaculoase ce transformă concertul într-o experiență artistică completă.
O experiență pentru melomanii craioveni
Evenimentul face parte din Abonamentul Melomanului, fiind dedicat iubitorilor de muzică simfonică autentică și interpretărilor de înalt nivel artistic.
„Dansurile Polovțiene” promite o seară memorabilă, în care tradiția muzicii clasice se întâlnește cu emoția live a interpretării orchestrale.
