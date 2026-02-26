„Dansurile Polovțiene”, o seară dincolo de timp la Filarmonica Oltenia Craiova

Vineri, 27 februarie, de la ora 19:00, scena Filarmonica Oltenia Craiova devine spațiul unei călătorii muzicale intense, dedicate eleganței, dramatismului și forței marilor creații simfonice.

Concertul intitulat „Dansurile Polovțiene” propune publicului o experiență artistică amplă, ce traversează clasicismul și romantismul european, culminând cu una dintre cele mai spectaculoase lucrări ale repertoriului simfonic.

Un program construit ca o poveste muzicală

Seara muzicală este gândită ca o evoluție a emoției sonore, fiecare lucrare adăugând o nouă dimensiune expresivă:

Ludwig van Beethoven – Uvertura „Coriolan”

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră

Piotr Ilici Ceaikovski – Vals din opera „Evgheni Oneghin”

Nikolai Rimski-Korsakov – Poloneză

Aleksandr Borodin – „Dansurile Polovțiene”, momentul culminant al serii

Lucrarea lui Borodin impresionează prin fuziunea dintre energia ancestrală, lirismul melodic și amploarea coral-simfonică, oferind un final apoteotic.

Dirijor și invitat special

Concertul va fi condus de dirijorul Iosif Ion Prunner, alături de Orchestra Simfonică și Corala Academică.

Invitat special este tânărul violonist Antonio-Nicholas Piculeață, care va interpreta Concertul nr. 3 pentru vioară de Mozart, una dintre cele mai rafinate lucrări dedicate acestui instrument.

Publicul este invitat să descopere contraste sonore puternice, momente lirice și pasaje spectaculoase ce transformă concertul într-o experiență artistică completă.

O experiență pentru melomanii craioveni

Evenimentul face parte din Abonamentul Melomanului, fiind dedicat iubitorilor de muzică simfonică autentică și interpretărilor de înalt nivel artistic.

„Dansurile Polovțiene” promite o seară memorabilă, în care tradiția muzicii clasice se întâlnește cu emoția live a interpretării orchestrale.

