Craiova: Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” participă la Festivalul Național „Maria Tănase”

Biblioteca Județeană „Aman” se alătură celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului – Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”. Evenimentul se va desfășura la Craiova, în perioada 23 – 25 septembrie.

În cadrul prestigiosului festival, Biblioteca Județeană va fi prezentă în Foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu” cu două expoziții tematice:

„Maria Tănase în colecțiile Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman” – ce valorifică documente, imagini și materiale legate de viața și activitatea celebrei interprete;

– ce valorifică documente, imagini și materiale legate de viața și activitatea celebrei interprete; „Portul popular românesc” – o expoziție de desene realizate de elevii Liceului de Arte „Marin Sorescu” și ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, dedicate personalității și operei Mariei Tănase, dar și tradițiilor populare românești.

De asemenea, miercuri, 24 septembrie, ora 12:00, în cadrul Festivalului-Concurs „Maria Tănase” va avea loc lansarea volumului „Pasărea măiastră”, semnat de Tudor Nedelcea, o lucrare dedicată inegalabilei artiste, simbol al cântecului popular românesc.

