Vă place Brahms? Concert sub bagheta lui Tiberiu Soare  la Filarmonica „Oltenia” Craiova

Filarmonica „Oltenia” Craiova propune, vineri, 9 mai, de la ora 19:00, publicului meloman un concert integral Brahms, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare.

Invitat special este tânărul violonist Antonio-Nicholas Piculeață, într-o apariție solistică așteptată cu interes, alături de Orchestra Simfonică.

Seara se va deschide cu celebrul Concert în Re major pentru vioară și orchestră, op. 77, una dintre cele mai exigente și expresive partituri ale repertoriului romantic, semnată de Johannes Brahms. Considerat o capodoperă a literaturii violonistice, concertul – dedicat lui Joseph Joachim – este o lucrare de mare profunzime, în care solistul și orchestra colaborează într-un veritabil dialog simfonic.

După pauză, publicul va asculta Simfonia nr. 3 în Fa major, op. 90, o lucrare cu valențe autobiografice, în care Brahms îmbină rigoarea formei clasice cu tumultul interior al spiritului romantic. Caracterizată drept „o apoteoză a seninătății interioare”, simfonia este considerată una dintre cele mai poetice și rafinate creații ale compozitorului german.

Invitați de marcă pe scena Filarmonicii

Tiberiu Soare, dirijor recunoscut la nivel național și internațional, revine la Craiova pentru un concert de referință. Absolvent și cadru didactic al Universității Naționale de Muzică din București, distins de Casa Regală a României cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer, Tiberiu Soare este o voce influentă în cultura muzicală românească. Activitatea sa dirijorală include colaborări cu orchestre de prestigiu din Europa și Asia, iar prezența sa pe scena craioveană este întotdeauna prilej de aplauze și interes crescut din partea publicului.

La doar 18 ani, Antonio-Nicholas Piculeață este deja un nume cunoscut în peisajul muzical românesc și internațional. Născut la New York într-o familie de muzicieni, Antonio a debutat la vârsta de 9 ani și a susținut concerte în importante săli de concert din România, dar și în orașe precum Viena, Bruxelles, Berlin sau New York. A studiat la instituții de renume, precum Juilliard School of Music și, în prezent, se perfecționează sub îndrumarea Dorei Schwarzberg la Viena. Reîntoarcerea sa la Filarmonica „Oltenia” din Craiova are o semnificație specială, în contextul debutului său cu această orchestră la vârsta de 10 ani.

O seară Brahms: între monumental și confesiv

Concertul de vineri aduce în prim-plan două lucrări de mare complexitate și emoție. Concertul pentru vioară impresionează prin tratarea simfonică a viorii și prin echilibrul dintre virtuozitate și expresivitate, iar Simfonia a III-a este un jurnal interior al compozitorului, marcat de meditație și rafinament orchestral.

Evenimentul face parte din stagiunea curentă a Filarmonicii „Oltenia” – Roots Season – ce își continuă misiunea de a aduce în fața publicului din Craiova nume importante ale scenei muzicale, dar și tineri artiști aflați în plină ascensiune.

