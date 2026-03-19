ANAF verifică companiile petroliere din toată țara

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis să verifice companiile petroliere din toată țara, pentru a preveni și a combate eventualele nereguli fiscale apărute în urma creșterii prețurilor. Acţiunea are loc în condiţiile în care, în luna martie, prețul carburanților a crescut aproape în fiecare zi și a ajuns joi la peste 10 lei pe litru.

„Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție”, spune instituția.

Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală sau practici care pot afecta corect funcționarea pieței. Dacă descoperă acțiuni care afectează concurența sau interesele consumatorilor, cum ar fi specula, vor sesiza instituțiile competente ale statului.

Scopul acestor controale este ca firmele să respecte legea și să existe o concurență corectă, ceea ce poate ajuta la stabilizarea pieței carburanților în această perioadă.

ANAF va continua să monitorizeze situația și va lua măsuri ferme împotriva celor care nu respectă legea, se mai arată în comunicat.

Consiliul Concurenței nu a găsit indicii că prețurile de la pompă au crescut nejustificat

Prețul carburanților în benzinăriile din România a fost majorat din nou joi dimineață cu 10-15 bani pe litru pentru motorină și cu aproximativ 10 bani pentru benzină. Sortimentul diesel premium, mai scump și potrivit pentru mașinile puternice, a depășit pragul de 10 lei pe litru în stațiile OMV.

Pe plan internațional, cotațiile petrolului continuă să crească și au ajuns la 114 dolari pe baril.

Consiliul Concurenței nu a găsit până acum dovezi că prețul carburanților din România a crescut nejustificat. Scumpirile sunt chiar mai mici decât în alte țări, întrucât România este o țară producătoare de petrol, a declarat miercuri Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru HotNews.

El a spus că o intervenție brutală a statului pe această piață ar putea avea efecte negative pe termen mediu și lung.

„Până în acest moment nu au fost identificate indicii care să sugereze existența unor înțelegeri anticoncurențiale”, a spus Chirițoiu.

Potrivit acestuia, analiza preliminară indică faptul că majorarea prețurilor la pompă în România a fost mai redusă decât creșterea cotațiilor internaționale.

„Astfel, nivelul prețurilor la carburanți din România rămâne, în general, sub cel din multe state vest-europene, diferențele provenind, în principal, din nivelul taxării, costurile logistice și structura aprovizionării”, a afirmat oficialul Concurenței.

Ministrul Finanțelor: Nu suntem într-un moment bun să reducem accizele

În prezent, din prețul final de la pompă, peste jumătate reprezintă taxele și accizele colectate de stat.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, nu crede că o reducere a accizei va duce la preţuri mai mici la pompă. România nu se află într-un moment bun pentru a renunța la accize, deoarece se află în plin proces de consolidare fiscală, spune Nazare.

„O intervenție asupra accizei nu înseamnă că e o garanție că prețul va scădea. Măsurile trebuie să fie dozate, pentru a asigura stabilitatea prețurilor, să pornim un cadru în care pe zona de control să vedem operatorii care au mărit prețurile fără legătură cu criza”, a spus ministrul Finanțelor, citat de știrileprotv.ro.

