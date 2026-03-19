Instalarea menopauzei înainte de 40 de ani crește cu 40% riscul de boli de inimă

Un studiu amplu realizat de Northwestern Medicine a calculat, pentru prima dată, riscul cardiac pe viață asociat cu vârsta la debutul menopauzei.

Femeile care intră la menopauză înainte de vârsta de 40 de ani (menopauză prematură) au un risc cu 40% mai mare de a dezvolta boli coronariene decât femeile care intră la menopauză mai târziu. Acest lucru este susţinut de un studiu amplu realizat de Northwestern Medicine, sistemul medical al Universității Northwestern, care a calculat pentru prima dată riscul cardiac pe viață asociat cu această afecțiune.

În timpul menopauzei, indiferent de vârstă, femeile experimentează o scădere a nivelului de estrogen, despre care se știe de mult timp că are efecte potențiale asupra sănătății cardiovasculare. Acest studiu, publicat în martie 2026 în Jama Cardiology, arată că, dacă menopauza apare înainte de vârsta de 40 de ani, riscul cardiac asociat cu menopauza poate fi semnificativ mai mare.

Ce este boala coronariană?

Boala coronariană este cea mai frecventă formă de boală de inimă, „care provoacă – explică Fundația Humanitas – o modificare a fluxului sanguin în arterele coronare care alimentează inima cu sânge”. Această modificare este cauzată de o obstrucție în interiorul uneia sau mai multora dintre cele trei artere coronare, care poate fi parțială sau totală.

Dacă sângele nu mai poate circula prin artere, pot apărea diverse complicații, inclusiv tulburări de ritm cardiac și aritmii și, în cele mai grave cazuri în care boala nu este controlată, atacuri de cord. Boala coronariană este, de fapt, cauza principală a majorității atacurilor de cord.

Rezultatele studiului

În lucrarea lor, cercetătorii de la Northwestern Medicine au analizat date extinse despre sănătatea a 10.036 de femei aflate la postmenopauză, care locuiesc în Statele Unite și care au participat la șase studii de lungă durată, între 1964 și 2018. În această perioadă, 1.000 de participante au dezvoltat boli coronariene, inclusiv atacuri de cord fatale.

Boala coronariană poate avea, evident, mai mulți factori de risc, inclusiv vârsta, prezența unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul sau rezistența la insulină, precum și un stil de viață sedentar și obiceiuri precum fumatul sau consumul excesiv de alcool. Cu toate acestea, chiar și ținând cont de posibila interferență a acestor factori de risc, cercetătorii au descoperit că menopauza prematură a fost asociată cu un risc cu 41% mai mare de boală coronariană pentru femeile de culoare și cu un risc cu 39% mai mare pentru femeile albe.

Posibilele cauze ale acestei asocieri sunt neclare, la fel ca și cele ale menopauzei premature. Mai exact, cercetătorii nu au reușit să stabilească dacă riscul crescut de boli de inimă este o consecință a acestei afecțiuni sau dacă femeile care intră devreme în menopauză au deja un risc mai mare de boli de inimă.

Cu toate acestea, cercetătorii cred că este probabil ca riscul cardiac crescut să se datoreze efectelor scăderii nivelului de estrogen, care apar simultan într-o perioadă scurtă de timp. „Pe măsură ce estrogenul natural scade, indiferent de vârsta la care apare”, a declarat autoarea principală Priya Freaney, directoarea Programului de îngrijire a inimii pentru femei de la Institutul Cardiovascular Northwestern Medicine Bluhm, „ colesterolul și tensiunea arterială cresc, distribuția grăsimii corporale se deplasează spre abdomen, masa musculară scade, nivelurile de zahăr din sânge pot fluctua, iar arterele devin rigide”.

Ce trebuie făcut pentru a preveni riscul bolilor de inimă

Indiferent de posibilele cauze, potrivit autorilor, având în vedere aceste descoperiri, este clar că femeile ar trebui să interpreteze menopauza prematură ca un semn de avertizare pentru sănătatea inimii lor. Aceasta nu înseamnă că femeile care intră în menopauză mai devreme decât media vor dezvolta neapărat boli coronariene, dar ar trebui să aibă mai multă grijă de sănătatea inimii lor raportând afecțiunea lor medicului lor.

„Marea majoritate a bolilor de inimă pot fi prevenite, dar oamenii trebuie să știe cât mai devreme posibil că sunt expuși riscului, deoarece prevenția eficientă durează decenii”, recomandă experta. Și medicii, adaugă ea, trebuie să abordeze subiectul: „Toți medicii ar trebui să se simtă confortabil întrebând despre vârsta menopauzei, deoarece suntem acoperite de receptori de estrogen din cap până în picioare”.

